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Mitten in Idylle

Geplanter Kiesabbau: Angst vor Verkehr und Lärm

Kärnten
16.07.2026 20:00
In St. Niklas fand Mittwoch die Verhandlung zu einem geplanten Kiesabbau auf einem Grundstück in ...
In St. Niklas fand Mittwoch die Verhandlung zu einem geplanten Kiesabbau auf einem Grundstück in der Nähe des Ortes statt. Besorgte Bürger befürchten eine massive Verkehrsbelastung sowie Lärm- und Staubentwicklung durch den Betrieb.(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Projektwerber, Magistrat Villach und besorgte Anrainer trafen sich im Feuerwehrhaus St. Niklas. Der geplante Kiesabbau ist und bleibt Diskussionsthema. Anrainer machen sich sorgen um die Ruhe vor Ort.

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Der geplante Kiesabbau in St. Niklas sorgt weiterhin für Diskussionen. Für das Vorhaben besteht, wie berichtet, bereits eine Genehmigung aus dem Jahr 2008. Anrainer befürchten jedoch erhebliche Auswirkungen auf ihre Lebensqualität. Als Hauptkritikpunkte nennen sie einen deutlich steigenden Lkw-Verkehr, mehr Staub- und Lärmbelastung sowie den Eingriff in ein sensibles Gebiet, das bisher vor allem der Erholung und der Natur dient.

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