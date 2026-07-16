Geplanter Kiesabbau: Angst vor Verkehr und Lärm

Der geplante Kiesabbau in St. Niklas sorgt weiterhin für Diskussionen. Für das Vorhaben besteht, wie berichtet, bereits eine Genehmigung aus dem Jahr 2008. Anrainer befürchten jedoch erhebliche Auswirkungen auf ihre Lebensqualität. Als Hauptkritikpunkte nennen sie einen deutlich steigenden Lkw-Verkehr, mehr Staub- und Lärmbelastung sowie den Eingriff in ein sensibles Gebiet, das bisher vor allem der Erholung und der Natur dient.