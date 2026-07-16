Sechster Tag in Folge: Neue US-Angriffe gegen Iran

Weißes Haus sieht Iran an Verhandlungen interessiert

Das Weiße Haus sieht indes weiter ein Verhandlungsinteresse auf der iranischen Seite. „Der Iran steht nach wie vor in engem Austausch mit den Vereinigten Staaten von Amerika“, sagte US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt vor der Hauptstadtpresse in Washington. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt im Weißen Haus seit der Geburt ihres zweiten Kindes im Mai.