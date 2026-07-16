Ein „150-Jähriger“ lädt in Linz zum Festakt

Vorm Lentos steigt heute das Jubiläum – damit an einem Schauplatz, an dem auch schon 1876 die Donau vorbeifloss. Auch wenn damals natürlich weder das Kunstmuseum errichtet war, noch viele andere Bauten nahe dem Linzer Donaupark. Doch eines hat es vor 150 Jahren auch schon gegeben: Den Ruderverein Ister Linz, der ein „Methusalem“ des Landessports ist, von den Gründungsvätern Anton und Paul Mayr aus der Taufe gehoben wurden.