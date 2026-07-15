Absturz bei Wasserfall: Bangen um Polizeischülerin

Gegen 15.15 Uhr gab die Exekutive schließlich bekannt, dass es sich bei der Vermissten um eine 34-jährige Polizeischülerin handelt. „Im Zuge einer Alpinausbildung stürzte sie beim Stuibenfall-Klettersteig aus unbekannter Ursache in den dortigen Wasserfall ab“, so die Ermittler.