Schlägereien in Favoriten: Ich kenne die Tatorte

Favoriten lässt mich nicht los. Man liest ja immer wieder äußerst negative Meldungen über den Bezirk: Messerstechereien, Massenschlägereien, Schwerverletzte. All das passierte nicht weit von meiner Schule entfernt. Ich kenne die Tatorte also gut. Und frage mich dann immer: Waren Schüler Zeugen oder einige ihrer Familienmitglieder beteiligt? Es wäre nicht das erste Mal.