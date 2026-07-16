Junge Frau musste ihren Peiniger „Meister“ nennen

Mutter war gegen Beziehung

Die beiden lernten sich letzten Herbst über TikTok kennen, man traf sich und ging schnell eine Beziehung ein. Die Mutter des Opfers war mit dem neuen Freund ihrer Tochter nicht einverstanden – doch die junge Frau entschied sich für den Angeklagten. „Er hat sie dann total isoliert von ihrer Familie“, so die Staatsanwältin. Sie zog mit dem Niederösterreicher zu seinem Stiefvater.