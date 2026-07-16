Sportchef Parensen: „Sturm zieht weiter extrem!“

Bereits am Dienstag wird es für Sturm ernst, wartet in der zweiten Qualirunde der Champions League das Heimspiel gegen den schottischen Vizemeister Heart of Midlothian. Vorm Saisonstart nahm sich Michael Parensen Zeit für die “Krone“. Der Sportchef über Angebot und Nachfrage und wieso ein Leihgeschäft wahrscheinlich ist.
Krone: Herr Sportchef, beim Trainingsstart von Sturm haben Sie gesagt, dass es auf dem Transfermarkt noch recht ruhig sei. Gibt es mittlerweile mehr Bewegung?
Michael Parensen: Er nimmt jetzt ein bisschen Fahrt auf. Die großen Ligen haben auch wieder das Training aufgenommen, daher geht es schon los, es werden einige Entscheidungen getroffen.
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