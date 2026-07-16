Sportchef Parensen: „Sturm zieht weiter extrem!“

Krone: Herr Sportchef, beim Trainingsstart von Sturm haben Sie gesagt, dass es auf dem Transfermarkt noch recht ruhig sei. Gibt es mittlerweile mehr Bewegung?

Michael Parensen: Er nimmt jetzt ein bisschen Fahrt auf. Die großen Ligen haben auch wieder das Training aufgenommen, daher geht es schon los, es werden einige Entscheidungen getroffen.