Straka mit gutem Start in die British Open

Straka kassierte auf dem ausgetrockneten, harten Linkskurs auf den ersten neun Löchern zwei Bogeys bei nur einem Schlaggewinn. Auf den zweiten Neun legte der 33-Jährige zu und spielte auf dem Dünenkurs an der Küste der Irischen See drei Birdies. Damit kam er mit dem gleichen Score ins Clubhaus wie der Weltranglistenerste Scottie Scheffler aus den USA. „Ich habe im Großen und Ganzen ziemlich gut gespielt. Vom Abschlag war es wirklich solide, ich habe viele Fairways getroffen. Es war schwer, weil bei der Mehrheit der Löcher Querwind herrschte. Wenn der Wind von der Seite kommt, ist es umso schwerer“, bilanzierte Straka.