Starlink-Satelliten: 355.000 Ausweichmanöver 2025

Situation bald außer Kontrolle?

Experten befürchten, dass die Situation bald außer Kontrolle geraten könnte. „Ich glaube, wir steuern auf eine Situation zu, in der es zu einer Kollision mit einem aktiven Satelliten der Konstellation kommen wird“, sagte Hugh Lewis, Experte für Nachhaltigkeit im Weltraum und Professor für Raumfahrttechnik an der Universität Birmingham in Großbritannien, gegenüber der Website Space.com. „Und das wird nicht daran liegen, dass man nicht versucht hätte, solche Kollisionen zu vermeiden. Es wird trotz all dieser Ausweichmanöver passieren.“