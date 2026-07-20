So wurden Daten & KI zu einem globalen Machtfaktor

Gewollt oder ungewollt: Jeder von uns produziert jeden Tag Daten – und damit den Treibstoff für Künstliche Intelligenz (KI), die in stromhungrigen Rechenzentren Muster darin erkennt und Vorhersagen trifft. Zu unserem Vorteil oder Nachteil, denn Daten sind Fluch und Segen zugleich. Und ein Druckmittel in der Weltpolitik: Krone+ analysiert, wie aus digitalen Daten ganz reale Macht entsteht.
Wenn Sie morgens zum Handy greifen, um soziale Netze oder das Wetter zu checken, ist dies der Auftakt für einen erstaunlichen Vorgang: Jeder Klick, jedes Wischen, jede Suchanfrage und jede App, die man nutzt, erzeugen Daten. Wer mit Smartwatch am Handgelenk schläft, hat, wenn er morgens die Augen öffnet, sogar im Schlaf (Gesundheits-)Daten erzeugt. Und je mehr digitale Dienste und elektronische Geräte wir nutzen, je öfter wir „mit Karte“ bezahlen, umso mehr plätschert aus all diesen Quellen in den mächtigen Datenstrom, der für Forscher, Konzerne und Regierungen Gold wert ist.
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