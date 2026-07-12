Wohl bald „Brand aus“ bei Waldbrand in Osttirol

Auch zahlreiche Hubschrauber waren vor Ort, um die Glutnester und Flammen auch aus der Luft zu bekämpfen. Wie Harald Draxl, Bezirksfeuerwehrkommandant Osttirol, mitteilte, konzentrierte sich der Brand auf rund zehn Hektar. „Die Löscharbeiten dauern derzeit an, Wind und Trockenheit erschweren die Löscharbeiten bzw. Verhinderung der weiteren Ausbreitung massiv“, hieß es.