Mühlberger: Erster Heimsieg bei Ö-Tour seit 2013

Bravo! Radsportler Gregor Mühlberger hat am Sonntag den ersten Heimsieg bei der Tour of Austria seit Riccardo Zoidl vor 13 Jahren fixiert.
Der 32-Jährige gewann die 75. Auflage der Österreich-Radrundfahrt dank zwei Etappensiegen souverän. Der Niederösterreicher wurde von seinem Decathlon-Rennstall nicht für die Tour de France nominiert.
Patrick Konrad auf Schlussetappe auf Platz drei
Die Schlussetappe von Langenlois zum Burgtheater ging im Sprint an den Briten Samuel Watson. Patrick Konrad wurde Dritter.
5. Etappe: Langenlois – Wien (109 km):
1. Samuel Watson (GBR) Ineos 2:13:01 Stunden – 2. Vincenzo Albanese (ITA) EF Education – 3. Patrick Konrad (AUT) Lidl. Weiter: 8. Fabian Steininger (AUT) Schwingshandl Intralogistics – 15. Adrian Stieger (AUT) Schwingshandl Intralogistics – 16. Patrick Gamper (AUT) Jayco – 17. Sebastian Putz (AUT) Nationalteam – 25. Paul Verbnjak (AUT) Nationalteam – 32. Paul Viehböck (AUT) Tirol – 43. Philipp Hofbauer (AUT) Vorarlberg – 52. Gregor Mühlberger (AUT) Nationalteam alle gleiche Zeit.
Nicht gestartet (u.a.): Michael Gogl (AUT) Alpecin
Endstand Gesamtwertung:
1. Mühlberger 19:26:11 Std. – 2. Kevin Vermaerke (USA) UAE +1:25 Min. – 3. Bauke Mollema (NED) Lidl +1:40. Weiter: 14. Hofbauer +6:44 – 18. Konrad +8:14 – 22. Martin Messner (AUT) WSA +9:28 – 24. Riccardo Zoidl (AUT) Hrinkow +12:00 – 29. Rainer Kepplinger (AUT) Nationalteam +14:33 – 30. Thomas Tichler (AUT) WSA +15:20.
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