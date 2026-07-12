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Wilde Nacht in Oslo

WM-Fest eskalierte: Dutzende Fans in Notaufnahme

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.07.2026 15:50
Oslo war in der Nacht auf Sonntag im Ausnahmezustand. Doch nicht in allen WM-Partyzonen ging es ...
Oslo war in der Nacht auf Sonntag im Ausnahmezustand. Doch nicht in allen WM-Partyzonen ging es so friedlich zu wie hier.(Bild: AP/Javad Parsa)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ausnahmezustand während der WM-Viertelfinalpartie zwischen Norwegen und England am Samstagabend. In Oslo strömten die Massen zu den Public Viewings, Rettungskräfte und Polizei standen im Großeinsatz. 

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Bei aller Partystimmung war es nach Angaben der norwegischen Medien für die Polizei eine umtriebige Nacht mit zahlreichen Einsätzen im Land: In der Hauptstadt und in weiteren Städten kam es demnach unter anderem zu mehreren Fällen von Trunkenheit, Ordnungswidrigkeiten und Schlägereien.

45 Personen in Notaufnahme, 24 verletzt
Rund um ein großes Fanfest in Oslo ließen sich mehrere Menschen ärztlich versorgen. 45 Personen hätten zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens die Osloer Notaufnahme aufgesucht, teilte die stellvertretende Leiterin der Notaufnahme, Martine Enger, der Zeitung „Aftenposten“ mit. 

In den Krankenakten von 24 der Patienten wurden demnach Verletzungen im Zusammenhang mit dem WM-Viertelfinale Norwegens gegen England vermerkt.

135.000 Fans alleine im Zentrum Oslos
Aufnahmen des Senders TV2 zeigten riesige, euphorische Menschenmassen vor dem Königsschloss in Oslo – natürlich wurde auch dabei gemeinsam gerudert. Allein im Zentrum der Hauptstadt kamen nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB bis zu 135.000 Menschen zusammen, die Zeitung „Verdens Gang“ berichtete von etwa 20.000 nach Abpfiff nur vor dem Schloss.

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