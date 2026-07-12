Stromlos mit Funkenschläger, Mauswehr und Rexglas

Kochen, waschen, Nahrungsmittel haltbar machen: Der Alltag ohne Strom verläuft anders, die Arbeiten sind aufwendiger. Eine Reise in die Zeit, als der Troadkasten das wichtigste Gebäude am Hof war und das Feuer nie ausgehen durfte.
Erfindungen und Entdeckungen haben das Leben der Menschen stets stark verändert. Als die Eisenbahn und das Automobil kamen, verschwanden Berufe wie Kutscher, Kutschenbauer, Wagner, Hufschmiede beinahe. Heute wird oft über Fluch und Segen der Künstlichen Intelligenz diskutiert. Eine bahnbrechende Entdeckung war die des Stroms.
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