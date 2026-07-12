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Aufwendiger Alltag

Stromlos mit Funkenschläger, Mauswehr und Rexglas

Kärnten
12.07.2026 15:01
Sauerkraut enthält viel Vitamin C und bringt Menschen gesund durch den Winter. Beim Herstellen ...
Sauerkraut enthält viel Vitamin C und bringt Menschen gesund durch den Winter. Beim Herstellen muss das Kraut verdichtet werden, denn Luft würde die Gärung behindern. Zum Konservieren kommt Salz dazu.(Bild: Jürgen Radspieler)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Kochen, waschen, Nahrungsmittel haltbar machen: Der Alltag ohne Strom verläuft anders, die Arbeiten sind aufwendiger. Eine Reise in die Zeit, als der Troadkasten das wichtigste Gebäude am Hof war und das Feuer nie ausgehen durfte.

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Erfindungen und Entdeckungen haben das Leben der Menschen stets stark verändert. Als die Eisenbahn und das Automobil kamen, verschwanden Berufe wie Kutscher, Kutschenbauer, Wagner, Hufschmiede beinahe. Heute wird oft über Fluch und Segen der Künstlichen Intelligenz diskutiert. Eine bahnbrechende Entdeckung war die des Stroms.

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