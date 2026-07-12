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Trump : Straße von Hormuz ist wieder geöffnet

Außenpolitik
12.07.2026 15:39
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trotz anhaltender Angriffe zwischen den USA und dem Iran verkündete US-Präsident Donald Trump am Sonntag, die Straße von Hormuz sei für den kommerziellen Schiffsverkehr geöffnet. Dies erklärte er während eines Interviews in der NBC-Sendung „Meet the Press“.

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Trump widersprach damit iranischen Aussagen einer Schließung der Meerenge. Die USA und der Iran greifen sich weiterhin gegenseitig an, was Sorgen über die Sicherheit auf einer der weltweit wichtigsten Routen für Öltransporte aufwirft.

Hier können Sie das Interview mit Trump hören:

Iran greift weiterhin Frachter an
Teheran hat am Sonntag als Vergeltung für eine Reihe neuer US-Angriffe die Straße von Hormuz bis auf Weiteres geschlossen. Die Meerenge dürfe bis zu einem „Ende der amerikanischen Interventionen in dieser Region“ nicht befahren werden, erklärten die iranischen Revolutionsgarden (IRGC).

(Bild: AFP/-)

Die IRGC griffen außerdem einen Frachter an und gaben an, sie hätten Warnschüsse auf das Schiff abgefeuert, das eine „nicht genehmigte Route“ befahren habe. Später griffen sie nach eigenen Angaben ein zweites Schiff wegen angeblicher Verstöße gegen die Vorschriften in der Meerenge an. Ein indischer Staatsbürger wird vermisst.

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Iran: „Straße von Hormuz wichtiger als Atombomben“
Indes betonte ein Berater des obersten iranischen Führers Mojtaba Khamenei am Sonntag, Irans Anspruch auf die wirtschaftliche und strategisch bedeutende Meerenge. „Dieser wichtige Durchgang ist wichtiger als Dutzende Atombomben, und die Islamische Republik Iran wird ihn schützen“, wurde Mohsen Rezaee der Nachrichtenagentur ISNA zitiert. Westliche Länder befürchten, dass der Iran eine Atombombe entwickeln wolle. Teheran beteuert jedoch, sein Atomprogramm diene ausschließlich friedlichen, zivilen Zwecken.

Zudem attackierte der Iran Ziele in mehreren Golfstaaten. Der Vermittler Pakistan rief Teheran und Washington zur Zurückhaltung auf.

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