Billig oder langlebig: Wann lohnt sich Qualität?

Billig oder hochwertig? Im Alltag treffen wir ständig Kaufentscheidungen – mal aus dem Bauch heraus, mal sehr bewusst. Und nicht immer ist die billigere Entscheidung wirklich die günstigste. Wo sparen Sie guten Gewissens – und wo zahlen Sie auch gerne mal mehr?
Ob es nun die Entscheidung zwischen Neuwagen oder Gebrauchtwagen ist, man sich in der Drogerie zwischen zwei Waschmitteln entscheidet, oder der Kauf einer neuen Matratze bevorsteht: Bei bestimmten Anschaffungen denken viele lieber zweimal nach. Während man bei Alltagskleinigkeiten gerne spart, gibt es Produkte, bei denen Langlebigkeit und Qualität wichtiger als der Preis sein sollten.
Bei welchen Dingen greifen Sie in der Regel zum günstigsten Produkt – und wo greifen Sie auch gerne einmal tiefer in die Tasche? In welchen Situationen haben Sie sich von einem günstigen Preisschild zu einem Fehlkauf verleiten lassen? Oder haben Sie schon einmal eine Menge Geld für etwas ausgegeben, das schlussendlich seinen Kaufpreis nicht wert war? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen in den Kommentaren!
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