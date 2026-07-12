Billig oder langlebig: Wann lohnt sich Qualität?

Bei welchen Dingen greifen Sie in der Regel zum günstigsten Produkt – und wo greifen Sie auch gerne einmal tiefer in die Tasche? In welchen Situationen haben Sie sich von einem günstigen Preisschild zu einem Fehlkauf verleiten lassen? Oder haben Sie schon einmal eine Menge Geld für etwas ausgegeben, das schlussendlich seinen Kaufpreis nicht wert war? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen in den Kommentaren!