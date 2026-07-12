Tausende tote Krebse verpesten Stadt mit Gestank

Die Stadt schafft es aber nicht, die Plage in den Griff zu bekommen. Bereits drei Mal in den vergangenen zwei Wochen sei eine Firma gekommen, um die Kadaver wegzuräumen. Rund 2000 Krebse habe man schon weggebracht, doch es sind immer noch welche da. Wenn sich die Krebse zu einem Dauerproblem entwickeln, brauche man die Hilfe des Bundesstaats, erklärte der Stadt-Vertreter dem Sender CBS News. Es heißt auch, dass die Stadt schlicht nicht genug Geld hat, um die vielen Kadaver zu entfernen.