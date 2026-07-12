Neue Festnahme im Mordfall von Brexit-Politikerin

Im mutmaßlichen Mordfall um die britische Brexit-Ikone Ann Widdecombe gibt es einen neuen Verdächtigen. Nachdem ein 26 Jahre alter Mann wieder auf freien Fuß gelassen werden musste, steht nun ein 28-Jähriger im Fokus der Ermittlungen. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es aber weiterhin nicht.