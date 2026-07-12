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Kein politisches Motiv

Neue Festnahme im Mordfall von Brexit-Politikerin

Außenpolitik
12.07.2026 15:44
Im Mordfall Anne Widdecombe wurde nun erneut ein Mann festgenommen. Einen terroristischen ...
Im Mordfall Anne Widdecombe wurde nun erneut ein Mann festgenommen. Einen terroristischen Hintergrund schließt die Polizei weiterhin aus.(Bild: Krone-Collage/AP/Matt Keeble, EPA/NEIL HALL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im mutmaßlichen Mordfall um die britische Brexit-Ikone Ann Widdecombe gibt es einen neuen Verdächtigen. Nachdem ein 26 Jahre alter Mann wieder auf freien Fuß gelassen werden musste, steht nun ein 28-Jähriger im Fokus der Ermittlungen. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es aber weiterhin nicht.

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Der weiße britische Mann sei an einer Wohnadresse in der Grafschaft South Yorkshire in Nordengland festgenommen worden, teilte die Devon and Cornwall Police mit.

Was als mögliches Tatmotiv infrage kommt, war zunächst unklar. Ein Polizeisprecher betonte bei einer Pressekonferenz jedoch am Sonntag erneut, es gebe nichts, was auf einen politischen Hintergrund hinweise.

Leiche von Widdecombe in Haus gefunden
Der rätselhafte Fall hält derzeit Großbritannien in Atem. Die 78 Jahre alte frühere Abgeordnete und beinharte Brexit-Befürworterin Widdecombe war in ihrem Haus im Dartmoor in der Grafschaft Devon tot aufgefunden worden. Ihre Leiche wies schwere Verletzungen auf. Die Polizei ermittelt wegen Mordes.

Anne Widdecombe wurde in ihrem Haus im Dartmoor tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen ...
Anne Widdecombe wurde in ihrem Haus im Dartmoor tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Widdecombe war jahrelang Abgeordnete für die Konservativen im britischen Unterhaus und saß schließlich als überzeugte Befürworterin des EU-Austritts für die Brexit-Partei von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage als Abgeordnete im Europäischen Parlament. Später war sie Sprecherin der Nachfolgepartei Reform UK.

Ultrakonservative Ansichten
Die zum Katholizismus übergetretene Politikerin vertrat zudem ultrakonservative Ansichten. So forderte sie etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe, sprach sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und die Selbstbestimmung von Transpersonen über deren Geschlecht aus.

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Auch im britischen Unterhaltungsfernsehen war Widdecombe keine Unbekannte: So trat sie etwa bei der Tanzshow „Strictly Come Dancing“ und bei „Celebrity Big Brother“

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