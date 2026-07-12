Frauen „funktionieren“ trotz Schlafmangels weiter

Müdigkeit ist für viele Frauen in Österreich Alltag

Mehr als die Hälfte erlebt diese als Dauerzustand. 68% geben an, trotz Erschöpfung einfach weiter zu funktionieren. Zwei Drittel haben sich sogar daran gewöhnt, Müdigkeit als „normal“ hinzunehmen. Auffällig ist auch der gesellschaftliche Druck: Über 90% der Frauen haben das Gefühl, selbst in erschöpftem Zustand gepflegt und belastbar sein zu müssen. 74% stellen ihre eigenen Bedürfnisse regelmäßig hinter berufliche oder familiäre Anforderungen zurück. 9 von 10 haben den Eindruck, stärker dazu erzogen worden zu sein, Verantwortung für andere zu übernehmen.