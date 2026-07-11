Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin

Damit verliert der ÖSV eine Leistungsträgerin in den Speed-Disziplinen. „Nach vielen intensiven Jahren im Ski-Weltcup ist für mich nun der Moment gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen“, sagte Puchner. „Um im Weltcup ganz vorne mitzufahren, muss man bereit sein, das absolute Maximum an Risiko einzugehen.“ Im vergangenen Winter habe sie aber gespürt, dass sich etwas in ihr verändert habe. „Die dafür nötige letzte Konsequenz und bedingungslose Risikobereitschaft waren nicht mehr so ausgeprägt wie in den Jahren zuvor. Wenn Kopf und Herz dir signalisieren, dass es an der Zeit ist, einen Schritt zurückzuweichen, dann solltest du auf dieses Gefühl hören.“