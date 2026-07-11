Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin

Inzwischen ist sie wieder zu Hause und strampelt (laut Insta-Story) fest am Rennradl – aber die letzten Tage genoss Mirjam Puchner ihren Urlaub am Meer. Und ließ ihre Insta-Follower angemessen dran teilhaben.
Ja, es sah schon sehr danach als, als ließe es sich leben – dort, wo Mirjam Puchner Urlaub machte. In Griechenland, so viel verrät sie. Das Land habe ihr Herz gewonnen, lässt die ehemalige ÖSV-Profi-Skifahrerin wissen. Und dazu gibt‘s jede Menge Postings im klassischen Sommer-Urlaub-Stil.
Karriereende mit 34
Von einem Pensionsschock ist, zumindest auf Instagram, nichts zu erkennen. Puchner, 34, hatte Anfang Juni ihr Karriereende erklärt. Speed-Spezialistin gewann in ihrer Laufbahn zwei Silbermedaillen bei Großereignissen, bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking im Super-G und bei der Heim-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm in der Abfahrt. Außerdem feierte Puchner zwei Weltcupsiege in der Abfahrt und fuhr insgesamt neunmal aufs Podest.
Damit verliert der ÖSV eine Leistungsträgerin in den Speed-Disziplinen. „Nach vielen intensiven Jahren im Ski-Weltcup ist für mich nun der Moment gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen“, sagte Puchner. „Um im Weltcup ganz vorne mitzufahren, muss man bereit sein, das absolute Maximum an Risiko einzugehen.“ Im vergangenen Winter habe sie aber gespürt, dass sich etwas in ihr verändert habe. „Die dafür nötige letzte Konsequenz und bedingungslose Risikobereitschaft waren nicht mehr so ausgeprägt wie in den Jahren zuvor. Wenn Kopf und Herz dir signalisieren, dass es an der Zeit ist, einen Schritt zurückzuweichen, dann solltest du auf dieses Gefühl hören.“
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