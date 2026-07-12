Nordkorea plant Ausbau der Atomstreitkräfte

Nordkorea will seine Atomstreitkräfte quantitativ und qualitativ stärken. Machthaber Kim Jong-un kündigte die Modernisierung von Waffensystemen, Militärbasen und der Marine an. Zudem sollen Geheimdienst und Aufklärung ausgebaut werden, um die militärischen Fähigkeiten des Landes zu erhöhen.