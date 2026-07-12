Großeinsatz: Zwei Tote nach Kleinflugzeugabsturz

In Gaming (Bezirk Scheibbs) in Niederösterreich ist am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug mit vier Menschen an Bord abgestürzt. Für zwei Insassen (Mann und Frau) kam jede Hilfe zu spät, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Feuerwehr, Rettung, Polizei und weitere Einsatzkräfte stehen mit einem Großaufgebot im Einsatz.