Großeinsatz: Zwei Tote nach Kleinflugzeugabsturz

In Gaming (Bezirk Scheibbs) in Niederösterreich ist am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug mit vier Menschen an Bord abgestürzt. Für zwei Insassen (Mann und Frau) kam jede Hilfe zu spät, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Feuerwehr, Rettung, Polizei und weitere Einsatzkräfte stehen mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Bei den zwei Schwerverletzten handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Sie wurden mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht. Insgesamt waren zwei Männer und zwei Frauen in dem Kleinflugzeug.
Unwegsames Gelände
Der Absturz soll in unwegsamem Gelände passiert sein. Der Großeinsatz läuft aktuell. Neben der Rettung, Polizei und Feuerwehr, sind auch Einsatzkräfte der Bergrettung vor Ort. Nähere Informationen zum Unfallhergang und weiteren Verletzten lagen zunächst noch nicht vor.
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