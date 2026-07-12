Frau verletzt: Spektakuläre Bergung aus Schlucht

Um die Bergung mit dem Heli zu erleichtern, schickte man einen Retter mit knallgelber Jacke an die besagte Stelle, damit Retter und Heli wussten, wo man sich trifft. Kurz vor Anbruch der Dunkelheit konnte die Frau schließlich geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden. „Die Retter mussten dann noch selbst durch die Schlucht gehen, wir sind ihnen dann mit Essen entgegengekommen und konnten ihnen ihr Material abnehmen. Kurz nach Mitternacht war der Einsatz beendet“, schildert Berloffa.