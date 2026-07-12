Eine Stockerl-Serie: So gut in Form wie noch nie

Mit 17 Jahren krönte sich Laura Stigger zur Junioren-Weltmeisterin am Mountainbike und am Straßenrad, feierte auch danach im MTB-Weltcup schon einige Erfolge. Doch im Alter von 25 Jahren hat die Tirolerin ein neues Level an Konstanz erreicht. Seit Saisonbeginn ist sie bereits in Topform, feierte beim zweiten Weltcup im tschechischen Nove Mesto einen Sieg im Cross Country, war dort Zweite im Shorttrack. Nur beim Heimweltcup in Leogang hatte Laura einen Ausreißer, kämpfte sie mit der matschigen Strecke.