Eine Stockerl-Serie: So gut in Form wie noch nie

Bei den vergangenen zwei Rennen im Mountainbike-Weltcup stand jeweils die Tirolerin Laura Stigger auf dem Podest. Dritte im Cross-Country in La Thuile im Aostatal, nun Zweite in Andorra im schnellen Shorttrack. Am Sonntag will sie alles unternehmen, um ein drittes Stockerl in Serie zu schaffen.
Mit 17 Jahren krönte sich Laura Stigger zur Junioren-Weltmeisterin am Mountainbike und am Straßenrad, feierte auch danach im MTB-Weltcup schon einige Erfolge. Doch im Alter von 25 Jahren hat die Tirolerin ein neues Level an Konstanz erreicht. Seit Saisonbeginn ist sie bereits in Topform, feierte beim zweiten Weltcup im tschechischen Nove Mesto einen Sieg im Cross Country, war dort Zweite im Shorttrack. Nur beim Heimweltcup in Leogang hatte Laura einen Ausreißer, kämpfte sie mit der matschigen Strecke.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.