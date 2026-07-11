Dengler rechnet ab: „Abgeordnete nur Stimmvieh“

Klubsitzung aufgenommen

Die Neos schlossen Dengler aus Partei und Klub aus, nachdem er im Parlament dazu aufgerufen hatte, gegen einen Teil des Doppelbudgets zu stimmen. Das sei jedoch nicht der Grund für den Ausschluss, hieß es aus der Partei – es gehe um einen anderen Vorfall. Dengler soll die Klubsitzung danach aufgenommen haben, wie die „Krone“ erfuhr. Der Neos-Gründer bestätigte das: „Weil ich allein war und keine Zeugen hatte, habe ich diese Sitzung ganz offen für alle wahrnehmbar aufgenommen.“