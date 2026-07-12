Ab 14 Uhr LIVE: Wer gewinnt Rennen am Sachsenring?

Marc Marquez hat sich beim Motorrad-Grand-Prix von Deutschland den Sieg im Sprint der MotoGP-Klasse geholt. Der Spanier setzte sich am Samstag auf dem Sachsenring vor seinem Bruder Alex Marquez und dem Italiener Fabio Di Giannantonio durch, wodurch ein Ducati-Dreifachsieg perfekt wurde. Für Marquez war es der 19. Sprintsieg seiner Karriere. Nicht dabei war der Italiener Marco Bezzecchi, der bei einem schweren Sturz im Qualifying zuvor einen Schlüsselbeinbruch erlitten hatte. Marquez feierte einen Start-Ziel-Sieg, leistete sich in den 15 Runden keinen Fehler. In der Gesamtwertung verkürzte der 33-jährige Weltmeister (165 Punkte) den Rückstand auf den Führenden Jorge Martin (197), der nur Sechster wurde, auf 32 Punkte. Di Giannantonio ist Dritter (184). Das Hauptrennen geht am Sonntag (14.00 Uhr) über die Bühne, wobei Marc Marquez von der Pole Position startet.