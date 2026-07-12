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MotoGP im Ticker

Ab 14 Uhr LIVE: Wer gewinnt Rennen am Sachsenring?

MotoGP
12.07.2026 08:31
Marc Marquez
Marc Marquez(Bild: EPA/FILIP SINGER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das MotoGP-Rennen am Sachsenring in Deutschland steht auf dem Programm. Wir berichten live ab 14 Uhr – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Hier das Zwischenergebnis:

Marc Marquez hat sich beim Motorrad-Grand-Prix von Deutschland den Sieg im Sprint der MotoGP-Klasse geholt. Der Spanier setzte sich am Samstag auf dem Sachsenring vor seinem Bruder Alex Marquez und dem Italiener Fabio Di Giannantonio durch, wodurch ein Ducati-Dreifachsieg perfekt wurde. Für Marquez war es der 19. Sprintsieg seiner Karriere. Nicht dabei war der Italiener Marco Bezzecchi, der bei einem schweren Sturz im Qualifying zuvor einen Schlüsselbeinbruch erlitten hatte. Marquez feierte einen Start-Ziel-Sieg, leistete sich in den 15 Runden keinen Fehler. In der Gesamtwertung verkürzte der 33-jährige Weltmeister (165 Punkte) den Rückstand auf den Führenden Jorge Martin (197), der nur Sechster wurde, auf 32 Punkte. Di Giannantonio ist Dritter (184). Das Hauptrennen geht am Sonntag (14.00 Uhr) über die Bühne, wobei Marc Marquez von der Pole Position startet.

Der WM-Zweite Bezzecchi (186) erlitt durch seine Verletzung einen herben Rückschlag. Wie sein Team Aprilia mitteilte, habe eine Röntgenaufnahme eine vollständige und verschobene Fraktur des linken Schlüsselbeins ergeben. Der vierfache Grand-Prix-Saisonsieger kehrt für die Operation nach Italien zurück und verpasst den Rest des Rennwochenendes, nach dem eine dreiwöchige Sommerpause folgt. Aufgrund eines Sturzes zuletzt in Assen war er bereits gehandicapt in Deutschland an den Start gegangen.

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