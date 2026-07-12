Diese Medikamente machen Sie bei Hitze anfälliger

Hitzeperioden werden in Österreich häufiger und dauern länger – im Juni wurde gar ein neuer Temperaturrekord aufgestellt. Vulnerable Bevölkerungsgruppen wie Kinder, Senioren und Kranke leiden besonders – und teilweise wird es sogar lebensgefährlich. Gemeint sind nicht nur Todesfälle etwa durch Hitzschlag, sondern auch jene Menschen, die während heißer Phasen versterben, ohne diesen zusätzlichen Risikofaktor aber überlebt hätten.