Diese Medikamente machen Sie bei Hitze anfälliger

Hitzeperioden stellen ein nicht zu unterschätzendes Gesundheitsrisiko dar, vor allem für Kinder, ältere und kranke Menschen. Aber viele wissen nicht einmal, dass die Medikamente, die sie einnehmen müssen, beispielsweise die Schweißabsonderung oder das Durstgefühl beeinflussen können. Schäden drohen!
Hitzeperioden werden in Österreich häufiger und dauern länger – im Juni wurde gar ein neuer Temperaturrekord aufgestellt. Vulnerable Bevölkerungsgruppen wie Kinder, Senioren und Kranke leiden besonders – und teilweise wird es sogar lebensgefährlich. Gemeint sind nicht nur Todesfälle etwa durch Hitzschlag, sondern auch jene Menschen, die während heißer Phasen versterben, ohne diesen zusätzlichen Risikofaktor aber überlebt hätten.
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