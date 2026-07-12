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Bergung im Dunkeln

Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg

Niederösterreich
12.07.2026 14:15
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein folgenschwerer Fehler, denn das Pärchen konnte plötzlich nicht mehr vor oder zurück.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher, Bergrettung Reichenau)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein junges Paar aus Polen (24 und 26 Jahre) beging am Samstagabend auf der Rax, Bezirk Neunkirchen (NÖ), einen folgenschweren Orientierungsfehler und musste im Dunkeln von der Bergrettung Reichenau geborgen werden. Anstelle des Wanderwegs wählten sie einen für sie gefährlichen Klettersteig zum Abstieg. 

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Gegen 20.30 Uhr, kurz vor Sonnenuntergang, ging der Notruf ein: Die beiden saßen beim Abstieg am Preintalersteig unmittelbar vor dem letzten Kamin – der Schlüsselstelle der Tour mit Schwierigkeitsgrad 2 – fest und kamen weder vor noch zurück.

Im Dunkeln konnte das Pärchen unverletzt geborgen werden.
Im Dunkeln konnte das Pärchen unverletzt geborgen werden.(Bild: ÖBRD NÖ/W)

Wie sich herausstellte, hatten die unverletzten Bergsteiger irrtümlich nicht den Wachthüttelkamm, sondern eine leichte Felskletterroute für den Abstieg gewählt. Eine Mannschaft der Bergrettung stieg zu dem Paar auf und seilte beide sicher zum Wandfuß ab. Gegen 23 Uhr konnten die 24- und 26-Jährigen wohlbehalten zu ihrem Fahrzeug beim Weichtalhaus gebracht werden.

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