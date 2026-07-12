Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg

Wie sich herausstellte, hatten die unverletzten Bergsteiger irrtümlich nicht den Wachthüttelkamm, sondern eine leichte Felskletterroute für den Abstieg gewählt. Eine Mannschaft der Bergrettung stieg zu dem Paar auf und seilte beide sicher zum Wandfuß ab. Gegen 23 Uhr konnten die 24- und 26-Jährigen wohlbehalten zu ihrem Fahrzeug beim Weichtalhaus gebracht werden.