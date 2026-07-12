Zum Nulltarif! Das steckt hinter Gitschtals Erfolg

Die „Krone“ stellt Kärntens Unterhaus-Meister vor! Gitschtal gelang der Durchmarsch von der 2. Klasse binnen zwei Jahren und spielt kommende Saison erstmals in der Unterliga. Obmann Bernd Möderndorfer verrät das Erfolgsgeheimnis hinter der Mannschaft. Ein Wermutstropfen bleibt: Zwei Stützen fallen langfristig aus.