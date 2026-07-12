LIVE: Rapid zu Gast beim Zweitligisten Hertha Wels

Rapid befindet sich in der Vorbereitung auf die bevorstehende Meisterschaft in Österreich. Heute testen die Hütteldorfer gegen den Zweitligisten Hertha Wels an. Im Stream sowie auf krone.tv sehen Sie das Spiel live ab 15:00 Uhr! Kommentiert wird die Partie von Manuel Eßletzbichler.