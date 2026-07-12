40 Jahre später! Bellingham glänzt wie Maradona

Jude Bellingham spielt sich bei dieser Weltmeisterschaft endgültig in die Geschichtsbücher. Mit seinen Doppelpacks gegen Mexiko und Norwegen gelang dem England-Star ein Kunststück, das zuletzt Diego Maradona vor 40 Jahren geschafft hatte.
Maradona traf bei der WM 1986 zunächst zweimal gegen England und anschließend auch im Halbfinale gegen Belgien doppelt. Seitdem war es keinem Spieler mehr gelungen, bei einer WM-Endrunde in zwei K.-o.-Partien hintereinander jeweils mehrfach zu treffen.
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