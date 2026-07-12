Digitaler Humanismus

„Die KI ist ein Sprach- und kein Wahrheitsmodell“

Wiener Wissen
12.07.2026 16:00
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In der aktuellen Ausgabe von „Wiener Wissen“ analysieren Mathematiker Jan Maly und KI-Experte Erich Prem die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf den digitalen Humanismus. Etwa, ob KI-Antworten immer fair und mathematisch begründet wären. Und wie stark KI auch in unseren Alltag hineinreichen würde. Prem: „Es geht sogar so weit, dass die KI entscheidet, was ich anziehen soll.“ Maly: „Oder wen ich wählen soll.“

 

Prem: „Viele fragen sich ja, wie man mit der KI richtig umgehen soll. Ob man faire Antworten bekommt. Oder ob man persönliche Daten hergeben soll. Die KI ist aber kein Wahrheitsmodell, es ist nur ein Sprachmodell. Der überwiegende Teil von Social Media ist künstlich erzeugt.“ Maly: „Die KI ist eine mathematische Modellrechnung. Man kann aber nicht eine mathematische Formel hinknallen und sagen: Was ist Fairness? Etwa, wie die Verteilung von Vermögen in der Bevölkerung aussehen soll.“ Was gegen die starke KI-Abhängigkeit von US-Tech-Giganten die Lösung wäre? Prem: „Europa muss auf eigene Werte setzen und nicht anderen hinterherlaufen.“

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