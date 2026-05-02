Mönch (100) gibt „Krone“ sein letztes Interview

Er hat Millionen Fans auf der ganzen Welt. Kurz vor seinem 100. Geburtstag hat der spirituelle Influencer und Bestsellerautor, Benediktinermönch David Steindl-Rast, sein letztes Buch geschrieben. Im Kloster am Wolfgangsee sprach er mit Conny Bischofberger über das Geheimnis des Lebens.