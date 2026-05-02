Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Geheimnis des Lebens

Mönch (100) gibt „Krone“ sein letztes Interview

Österreich
02.05.2026 20:18
David Steindl-Rast ist spiritueller Lehrer und Influencer – er lebt heute in einem Kloster am ...
David Steindl-Rast ist spiritueller Lehrer und Influencer – er lebt heute in einem Kloster am Wolfgangsee.(Bild: Lukas Beck)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger

Er hat Millionen Fans auf der ganzen Welt. Kurz vor seinem 100. Geburtstag hat der spirituelle Influencer und Bestsellerautor, Benediktinermönch David Steindl-Rast, sein letztes Buch geschrieben. Im Kloster am Wolfgangsee sprach er mit Conny Bischofberger über das Geheimnis des Lebens.

0 Kommentare

Ein Klosterhofladen mit Kräuterelixieren, Tees und Ölen. Kunstwerkstätten, eine Kellerei und überall Blumen: Hier im Benediktinerkloster bei St. Gilgen im Salzkammergut verbringt Bruder David, der schon als Einsiedler gelebt und Zen-Buddhismus studiert hat, den Herbst seines Lebens – er wird am 12. Juli 100 Jahre alt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
02.05.2026 20:18
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das deutsche Influencer-Paar Julian Claßen und Palina erwartet ein Baby.
Palina postete Fotos
Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa
Die Spritpreise in Deutschland sind unmittelbar nach der Einführung des Tankrabatts nicht ...
Alte Steuersätze
Spritpreise in Deutschland trotz Rabatt gestiegen
US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress: Das Weiße Haus erklärt die Kampfhandlungen im ...
Brief an Kongress
Trump: „Die Kämpfe im Iran sind beendet!“
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
121.814 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
117.092 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
86.063 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3285 mal kommentiert
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
683 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
676 mal kommentiert
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Geheimnis des Lebens
Mönch (100) gibt „Krone“ sein letztes Interview
Krone Plus Logo
In der Nähe Kobarids
Als zwei Erdbeben ein kulturelles Erbe zerstörten
Eröffnungsfahrt-Video
Der Stainzer Flascherlzug ist wieder auf Schiene
Schnell gelöscht
Kino musste wegen Feuer evakuiert werden
Krone Plus Logo
Spezialisten am Zug
Heli-Hilfe und harte Hunde: So sicher wird der ESC
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf