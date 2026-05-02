Mönch (100) gibt „Krone“ sein letztes Interview

Er hat Millionen Fans auf der ganzen Welt. Kurz vor seinem 100. Geburtstag hat der spirituelle Influencer und Bestsellerautor, Benediktinermönch David Steindl-Rast, sein letztes Buch geschrieben. Im Kloster am Wolfgangsee sprach er mit Conny Bischofberger über das Geheimnis des Lebens.
Ein Klosterhofladen mit Kräuterelixieren, Tees und Ölen. Kunstwerkstätten, eine Kellerei und überall Blumen: Hier im Benediktinerkloster bei St. Gilgen im Salzkammergut verbringt Bruder David, der schon als Einsiedler gelebt und Zen-Buddhismus studiert hat, den Herbst seines Lebens – er wird am 12. Juli 100 Jahre alt.
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