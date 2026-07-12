Kaulitz-Brüder finden Wachs-Zwillinge „gruselig“

Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (36) gibt es jetzt auch aus Wachs. Die beiden Musiker der Band Tokio Hotel stellten die Figuren in Berlin im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds vor. „Ich habe natürlich gehofft, vielleicht geht die eine oder andere Falte mal weg, aber es sind alle da. Also sie sehen genau aus wie wir“, scherzte Tom Kaulitz. „Es ist auch ein bisschen gruselig“, gab sein Bruder Bill zu.
Nach der Enthüllung haben die beiden Kaulitz-Brüder ihre Figuren erst einmal begutachtet. Sie fassten ihren Abbildern aus Wachs ins Gesicht, strichen ihnen durch die Haare, berührten einen Arm und schauten auch ganz tief in die Augen ihrer Ebenbilder.
Bill schaute ganz genau nach
Bill durfte auch den Overall einmal öffnen, um zu prüfen, ob sein Tattoo auf der Brust auch bei seinem Doppelgänger aus Wachs detailgetreu nachgebildet wurde.
Vor dem Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds warteten bereits gegen 10.30 Uhr Dutzende Fans. Einige von ihnen hatten zuvor ein „Meet and Greet“ mit den Star-Zwillingen gewonnen.
Wachsfiguren tragen Jubiläums-Outfits
Als Wachsfiguren tragen Bill und Tom die Outfits, die sie bei ihrem Jubiläumskonzert im August 2025 „20 Jahre durch den Monsun“ in der Berliner Wuhlheide anhatten. Demnach trägt Frontsänger Bill einen rot-schwarzen Overall mit silbern funkelnden Elementen. Die Wachsfigur von Tom Kaulitz hingegen trägt ein schwarzes Achselshirt mit der Aufschrift „Durch den Monsun“.
Mit ihrer Band Tokio Hotel („Durch den Monsun“, „Changes“) wurden die beiden Brüder schon als Teenager bekannt. Heute leben sie in den USA. Tom ist mit Moderatorin Heidi Klum verheiratet. Am 5. Dezember sollen die Zwillingsbrüder in Halle an der Saale die traditionsreiche ZDF-Samstagabendshow „Wetten, dass..?“ moderieren.
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