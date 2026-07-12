Kaulitz-Brüder finden Wachs-Zwillinge „gruselig“

Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (36) gibt es jetzt auch aus Wachs. Die beiden Musiker der Band Tokio Hotel stellten die Figuren in Berlin im Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds vor. „Ich habe natürlich gehofft, vielleicht geht die eine oder andere Falte mal weg, aber es sind alle da. Also sie sehen genau aus wie wir“, scherzte Tom Kaulitz. „Es ist auch ein bisschen gruselig“, gab sein Bruder Bill zu.