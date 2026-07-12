71-jähriger Badegast im Krankenhaus verstorben

Nachdem ein 71-Jähriger am Samstag im Kapfenberger Freibad in der Steiermark regungslos im Wasser getrieben war, wurde er reanimiert und ins LKH Bruck gebracht. Doch es kam wohl jede Hilfe zu spät.
Am Samstagmittag wurden Polizei und Rettungsdienste zu einem Badeunfall im Kapfenberger Freibad alarmiert. Ein 71-jähriger Badegast wurde bereits wiederbelebt, als die Einsatzkräfte eintrafen.
Reglos im Wasser
Der Mann soll zuvor reglos im Wasser getrieben sein. Nach einer notmedizinischen Versorgung wurde der Mann ins LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert – mit „instabilem, aber vorhandenem Kreislauf“, hieß es.
Leider hat der Mann den Überlebenskampf nun verloren. Am Sonntag teilt die Polizei mit: Der 71-Jährige ist im Krankenhaus verstorben.
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