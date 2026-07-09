Diese Abnehmmedikamente sind am wirksamsten

Lebensqualität nicht nachhaltig verbessert

Allerdings verbesserte laut der Studie, die im British Medical Journal veröffentlicht wurde, kein einziges der untersuchten Präparate die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten insgesamt. Da die Erfahrungen noch begrenzt seien, empfehlen die Autorinnen und Autoren Langzeitbeobachtungen. In Frankreich hat die Regierung kürzlich eine Kostenerstattung für die Abnehmspritzen Wegovy und Mounjaro genehmigt, allerdings nach Kriterien, die viele Patientinnen und Patienten ausschließen. In anderen Ländern führen Gesundheitsbehörden gerade entsprechende Diskussionen.