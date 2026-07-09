Diese Abnehmmedikamente sind am wirksamsten

Die wirksamsten modernen Medikamente gegen Fettleibigkeit sind zugleich auch die mit den meisten Nebenwirkungen. Das geht aus einer aktuellen internationalen Studie hervor. „Die größten Vorteile sind in der Regel mit mehr Nebenwirkungen, Einschränkungen für die Patienten und Behandlungsabbrüchen verbunden“, sagten die Autorinnen und Autoren.
Sie werteten mehr als 200 Studien zu Behandlungen mit sogenannten GLP-1-Antagonisten aus. Diese wurden ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt und werden heute auch zur Gewichtsreduktion eingesetzt. Die Medikamente regulieren den Blutzuckerspiegel und können dadurch das Sättigungsgefühl erhöhen. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören Verdauungsbeschwerden, Übelkeit und Erbrechen.
Die neue Studie zeigt nun, welche Abnehmmedikamente am wirksamsten sind. Dabei handelt es sich um Tirzepatid – das vom Pharmakonzern Eli Lilly als Abnehmspritze Mounjaro vertrieben wird – sowie das derzeit vom Konkurrenten Novo Nordisk entwickelte Medikament Cagrisema, das die Wirkstoffe Semaglutid und Cagrilintid miteinander kombiniert. Beide GLP-1-Präparate führen zu einem Gewichtsverlust von ungefähr 15 Prozent.
Wegovy hat zusätzlichen Effekt
Das ausschließlich den Wirkstoff Semaglutid enthaltende GLP-1-Medikament Wegovy führt zu einem geringeren Gewichtsverlust von zehn Prozent. Allerdings zählt Semaglutid als alleiniger Wirkstoff ebenso wie Tirzepatid zu den wenigen GLP-1-Präparaten, die nachgewiesenermaßen kardiovaskuläre Risiken senken können. Kardiovaskulär bezieht sich auf das Herz und die Blutgefäße. Ein Beispiel für eine solche Erkrankung ist Bluthochdruck.
Lebensqualität nicht nachhaltig verbessert
Allerdings verbesserte laut der Studie, die im British Medical Journal veröffentlicht wurde, kein einziges der untersuchten Präparate die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten insgesamt. Da die Erfahrungen noch begrenzt seien, empfehlen die Autorinnen und Autoren Langzeitbeobachtungen. In Frankreich hat die Regierung kürzlich eine Kostenerstattung für die Abnehmspritzen Wegovy und Mounjaro genehmigt, allerdings nach Kriterien, die viele Patientinnen und Patienten ausschließen. In anderen Ländern führen Gesundheitsbehörden gerade entsprechende Diskussionen.
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