Japankäfer: Exotischer Import mit großem Appetit

Er sieht dem Maikäfer zum Verwechseln ähnlich, ist aber eine invasive Art: der Japankäfer. Das Insekt frisst rund 300 Pflanzenarten und ist dauernd hungrig. Vor einem Jahr wurde er erstmals in Österreich gesichtet – und zwar in Vorarlberg. Seither ist es ruhig um den Exoten geworden, dafür macht aber eine Wanze Sorgen.
Ende Juli 2025 tauchte in einem Privatgarten in Hörbranz ein Käfer mit metallisch-grün schillerndem Korpus auf, die Flügel schimmerten kupferfarben im Licht. Die Vermutung lag nahe, dass es sich dabei um einen Mai-, Juni- oder um einen Kleinen Julikäfer handelt – auch ein Gartenlaubkäfer hätte es sein können. Doch die aufmerksame Gartenbesitzerin, die den Fund gemeldet hat, war zu Recht misstrauisch.
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