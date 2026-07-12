Japankäfer: Exotischer Import mit großem Appetit

Ende Juli 2025 tauchte in einem Privatgarten in Hörbranz ein Käfer mit metallisch-grün schillerndem Korpus auf, die Flügel schimmerten kupferfarben im Licht. Die Vermutung lag nahe, dass es sich dabei um einen Mai-, Juni- oder um einen Kleinen Julikäfer handelt – auch ein Gartenlaubkäfer hätte es sein können. Doch die aufmerksame Gartenbesitzerin, die den Fund gemeldet hat, war zu Recht misstrauisch.