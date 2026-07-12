„Kickls FPÖ ist Gefahr für Sozialpartnerschaft“

Glaubt man den Umfragen, so wäre die FPÖ unter Herbert Kickl derzeit bei einer Nationalratswahl klar Erster. Salzburgs Kammer-Boss Peter Buchmüller warnt daher vor einer Zerschlagung der Sozialpartnerschaft. Aber er hat auch wenig übrig, für zu linke Positionen der Sozialdemokraten ...
„Lieber selbst reformieren, als reformiert zu werden!“ Mit diesem Zitat ließ Wirtschaftskammer Salzburg Präsident Peter Buchmüller jüngst aufhorchen. Denn was meint er damit? „Wenn man sich die aktuellen Umfragewerte und Wahlprognosen im Bund anschaut, dann sehe ich eine Gefahr für die Sozialpartnerschaft“, sagt Buchmüller im „Krone“-Gespräch. Ist das eine Warnung vor einer möglichen Kanzlerschaft von Herbert Kickl und der FPÖ? Ja, aber nicht nur, meint der Kammer-Boss.
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