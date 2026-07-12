„Kickls FPÖ ist Gefahr für Sozialpartnerschaft“

„Lieber selbst reformieren, als reformiert zu werden!“ Mit diesem Zitat ließ Wirtschaftskammer Salzburg Präsident Peter Buchmüller jüngst aufhorchen. Denn was meint er damit? „Wenn man sich die aktuellen Umfragewerte und Wahlprognosen im Bund anschaut, dann sehe ich eine Gefahr für die Sozialpartnerschaft“, sagt Buchmüller im „Krone“-Gespräch. Ist das eine Warnung vor einer möglichen Kanzlerschaft von Herbert Kickl und der FPÖ? Ja, aber nicht nur, meint der Kammer-Boss.