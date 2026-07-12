Diese weißen Socken sind ein Renner dieser WM

Mario Ofner und Thomas Weber verfolgen Fußballspiele anders als die meisten anderen. „Selbst aus der letzten Reihe in einem Stadion mit 80.000 Fans kann ich dir sagen, welcher Spieler welche Socken an hat“, erzählt Ofner im Gespräch mit der „Krone“. Aus gutem Grund: Denn das österreichische Duo steht für die mittlerweile weltbekannte Sockenmarke Tapedesign, die ein Renner bei der Fußball-WM ist.