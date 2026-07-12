Diese weißen Socken sind ein Renner dieser WM

Mario Ofner und Thomas Weber verfolgen Fußballspiele anders als die meisten anderen. „Selbst aus der letzten Reihe in einem Stadion mit 80.000 Fans kann ich dir sagen, welcher Spieler welche Socken an hat“, erzählt Ofner im Gespräch mit der „Krone“. Aus gutem Grund: Denn das österreichische Duo steht für die mittlerweile weltbekannte Sockenmarke Tapedesign, die ein Renner bei der Fußball-WM ist.
Einst (in den Jahren 2014 und 2015) ein Start-up aus Graz, hat man mittlerweile einen Jahresumsatz von sieben Millionen Euro erreicht, 2026 produziert man weit mehr als eine Million Paar Socken! Bei der WM in Nordamerika liefen bzw. laufen mehr als 120 Kicker aller Nationen in den Socken mit dem speziellen Gumminoppen-Grip auf.
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