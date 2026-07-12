Schon wieder Brand auf Bauernhof in Anthering

Ersten Informationen zufolge griffen die Flammen auch auf das angrenzende Bauernhaus über. Der Bauteil wurde schwer beschädigt. Mehrere Feuerwehren stehen noch immer im Einsatz. Teilweise erfolgte die Wasserversorgung über das örtliche Schwimmbad, das sich unweit entfernt vom brennenden Bauernhof befindet.