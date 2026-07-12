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Schon wieder Brand auf Bauernhof in Anthering

Salzburg
12.07.2026 14:17
Das Gebäude wurde zu großen Teil ein Raub der Flammen.
Das Gebäude wurde zu großen Teil ein Raub der Flammen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

In der Flachgauer Gemeinde Anthering in Salzburg brach am Sonntag, kurz nach 13 Uhr, ein Feuer in einem Stallgebäude eines Bauernhofs mitten im Zentrum aus. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert.

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Weithin, bis in die Stadt Salzburg, war die Rauchsäule am frühen Sonntagnachmittag sichtbar. Das Feuer im Stallgebäude des Bauernhofs war unmittelbar im Ortszentrum ausgebrochen. Alarmstufe 3 von 4 wurde ausgelöst.

Ersten Informationen zufolge griffen die Flammen auch auf das angrenzende Bauernhaus über. Der Bauteil wurde schwer beschädigt. Mehrere Feuerwehren stehen noch immer im Einsatz. Teilweise erfolgte die Wasserversorgung über das örtliche Schwimmbad, das sich unweit entfernt vom brennenden Bauernhof befindet.

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