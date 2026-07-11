Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet

Klassenbeste ist ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Sie steigt mit einem guten Vierer noch am besten aus. Weit dahinter folgt ihr Parteichef und Bundeskanzler Christian Stocker, der mit einem klarenVierer nur auf Rang 13 landet. Für den Vizekanzler Andreas Babler gibt es im „Krone“-Zeugnis gar einen „Fleck“ – nur der pinke Staatssekretär Sepp Schellhorn ist noch unbeliebter (und landet nur dank der Rundung gleich auf). Die beiden würden sitzenbleiben. Diesem Schicksal entging auch NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger nur knapp.