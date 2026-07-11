Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet

Versetzung geschafft? Aus Sicht der „Krone“-Leser nur mit Ach und Krach. Welche Minister haben am besten abgeschnitten, welche bleiben sitzen? Eines ist nach rund 37.000 Stimmabgaben auf krone.at jedenfalls klar: Nachhilfe über die Sommerferien ist notwendig!
Antreten zur Zeugnisvergabe! Die fünftägige Plenarwoche ist vorbei, die Regierung verabschiedet sich in die Sommerpause. Verdient? Wohl kaum, wenn man die „Krone“-Leser fragt. Mehr als 37.000 Mal haben sie den Ministern im Online-Voting Schulnoten gegeben und dabei oft zum Rotstift gegriffen.
Nach 16 Monaten der Dreierkoalition gibt es in Ihren Augen keine politischen Musterschüler. Im Gegenteil: Beinahe die gesamte Regierungsbank entgeht nur knapp dem Nachzipf! „Vier gewinnt“ scheint das Motto gewesen zu sein.
Klassenbeste ist ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Sie steigt mit einem guten Vierer noch am besten aus. Weit dahinter folgt ihr Parteichef und Bundeskanzler Christian Stocker, der mit einem klarenVierer nur auf Rang 13 landet. Für den Vizekanzler Andreas Babler gibt es im „Krone“-Zeugnis gar einen „Fleck“ – nur der pinke Staatssekretär Sepp Schellhorn ist noch unbeliebter (und landet nur dank der Rundung gleich auf). Die beiden würden sitzenbleiben. Diesem Schicksal entging auch NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger nur knapp.
Der Notendurchschnitt quer durch die Regierungsbank insgesamt: 4,11! Nachhilfe über den Sommer wäre also durchaus angebracht.
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