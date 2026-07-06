Kräftig, aber sensibel: So schützen Sie Ihre Lunge

Atmen ist unser wichtigstes Grundbedürfnis. Bis zu 20.000-mal am Tag holen wir Luft und stoßen sie wieder aus. Dabei sind bis zu 500 Millionen Lungenbläschen beteiligt, die eine Gasaustauschfläche von beachtlichen 100 Quadratmetern schaffen. „Die Lunge ist ein wichtiges Kontaktorgan zur Außenwelt“, sagt der Pneumologe Dr. Rainer. „Mit jedem Atemzug kommt die Umwelt direkt in unseren Körper. Sie muss offen genug sein, um Sauerstoff aufzunehmen, und gleichzeitig geschützt genug, um Schäden abzuwehren.“