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„Krone“ Gesund-Serie

Kräftig, aber sensibel: So schützen Sie Ihre Lunge

Bewegung & Körperkraft
06.07.2026 15:30
Die Lunge mit ihrer filigranen Architektur erfüllt das wichtigste menschliche Grundbedürfnis: ...
Die Lunge mit ihrer filigranen Architektur erfüllt das wichtigste menschliche Grundbedürfnis: Luft holen!(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Sonja Jakubowics
Von Sonja Jakubowics

Die Lunge arbeitet ununterbrochen: Als Atmungsorgan filtert sie Luft und versorgt den Körper mit lebenswichtigem Sauerstoff. Ihre feine Struktur macht sie leistungsfähig, aber auch extrem empfindlich. So halten wir sie gesund und intakt.

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Atmen ist unser wichtigstes Grundbedürfnis. Bis zu 20.000-mal am Tag holen wir Luft und stoßen sie wieder aus. Dabei sind bis zu 500 Millionen Lungenbläschen beteiligt, die eine Gasaustauschfläche von beachtlichen 100 Quadratmetern schaffen. „Die Lunge ist ein wichtiges Kontaktorgan zur Außenwelt“, sagt der Pneumologe Dr. Rainer. „Mit jedem Atemzug kommt die Umwelt direkt in unseren Körper. Sie muss offen genug sein, um Sauerstoff aufzunehmen, und gleichzeitig geschützt genug, um Schäden abzuwehren.“

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