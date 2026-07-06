ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter

ISS soll bis 2030 betrieben werden

Mit dem Bau der ISS, die – geht es nach dem Willen von Japan, Kanada, der USA und den teilnehmenden Länder der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) – noch bis zum Jahr 2030 betreiben werden soll, war 1998 begonnen worden. Der im All äußerst wichtige Partner Russland hat sich bisher nur zu einem Betrieb bis 2028 verpflichtet, ist aber offen für einen Weiterbetrieb des Außenpostens der Menschheit im All bis 2030.