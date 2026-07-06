Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier

Rosenkranz sei weiterhin ein Parteisoldat: „Im Übrigen, die letzte Partei, die einen Antrag zur Abwahl eines Nationalratspräsidenten gestellt hat, war die FPÖ“, so Hammer.

Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim reagierte mit Kritik: „Der nächste Skandal rund um das enge Naheverhältnis der FPÖ zu den Identitären ist aufgeflogen.“ Der Vorfall sei höchst alarmierend.