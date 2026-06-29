Wunderwerk Knie: Das Scharnier des Lebens

Das Knie ist weit mehr als ein einfaches Scharniergelenk. „Tatsächlich steckt deutlich mehr dahinter“, so der Orthopäde und Kniespezialist Oberarzt Dr. Markus Riedl. Für ihn ist die Mischung aus Stabilität und Anfälligkeit so faszinierend. Es ist meisterhaft konstruiert und ermöglicht uns einen aufrechten Gang. „Das Knie kann nicht nur gebeugt und gestreckt werden, sondern auch rotieren. Diese Fähigkeit ist entscheidend für nahezu jede alltägliche Bewegung – vom Aufstehen über das Gehen bis hin zu schnellen Richtungswechseln beim Sport.“