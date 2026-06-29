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Wunderwerk Knie: Das Scharnier des Lebens

Bewegung & Körperkraft
29.06.2026 05:00
Das Knie muss gleichzeitig stark und beweglich sein. Deshalb ist es so anfällig für Probleme.
Das Knie muss gleichzeitig stark und beweglich sein. Deshalb ist es so anfällig für Probleme.(Bild: Axel Kock)
Porträt von Sonja Jakubowics
Von Sonja Jakubowics

Als größtes und besonders komplexes Gelenk des Körpers trägt das Knie enorme Lasten und leistet dabei Erstaunliches. Meist verrichtet es seine Arbeit völlig unbemerkt – bis es schmerzt, knackt oder verschleißt. Dann zeigt sich, wie sehr es unsere Lebensqualität beeinflusst. Lesen Sie, wie es möglichst lange beweglich bleibt. 

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Das Knie ist weit mehr als ein einfaches Scharniergelenk. „Tatsächlich steckt deutlich mehr dahinter“, so der Orthopäde und Kniespezialist Oberarzt Dr. Markus Riedl. Für ihn ist die Mischung aus Stabilität und Anfälligkeit so faszinierend. Es ist meisterhaft konstruiert und ermöglicht uns einen aufrechten Gang. „Das Knie kann nicht nur gebeugt und gestreckt werden, sondern auch rotieren. Diese Fähigkeit ist entscheidend für nahezu jede alltägliche Bewegung – vom Aufstehen über das Gehen bis hin zu schnellen Richtungswechseln beim Sport.“

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