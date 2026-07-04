Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen Sie ab!

Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung

Innenpolitik
04.07.2026 20:00
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?(Bild: Krone KREATIV/APA/Georg Hochmuth, zVg)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ferien haben in Teilen Österreichs begonnen – und auch die Regierung verabschiedet sich nach der kommenden Plenarwoche wohl in die Sommerpause. Verdient? Das entscheiden Sie! Vergeben Sie jetzt Ihre Noten für die Leistungsbilanz von Stocker, Babler, Schellhorn und Co.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit 16 Monaten lenkt die erste Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS die Geschicke Österreichs und schlägt sich mit dem größten Budgetloch aller Zeiten, der höchsten Teuerung und dem dramatisch marodierenden Gesundheitssystem herum. Die Performance der 14 Minister und Ministerinnen sowie sieben Staatssekretärinnen und Staatssekretäre fällt dabei höchst unterschiedlich aus. 

Jetzt entscheiden Sie!
Wer hat im abgelaufenen Schuljahr brav mitgearbeitet? Wer konnte dem Unterricht folgen, wer sind die Streber in der Bundesregierung – und wer bleibt sitzen? Vergeben Sie hier Ihre Noten von 1 („Sehr gut“) bis 5 („Nicht genügend“):

Musterschüler oder Sitzenbleiber?
Während Außenministerin Beate Meinl-Reisinger etwa den Sitz als nichtständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat als Erfolg für sich verbuchen kann, fällt ihr Staatssekretär Sepp Schellhorn vor allem mit dem Scheitern an 94 seiner 113 Maßnahmen zum Bürokratieabbau auf. 

Bei der ÖVP muss Kanzler Christian Stocker sogar in den eigenen Reihen um seine Wehrreform kämpfen, verteidigte Umweltminister Norbert Totschnig die Agrardieselvergütung für die Landwirte gegen sämtliche Sparmaßnahmen.

Lesen Sie auch:
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
„Krone“-Kommentar
Drei grundverschiedene Parteien, kein großer Wurf
04.07.2026

Stichwort sparen: Da schafft es der rote Finanzminister Markus Marterbauer das Kunststück, trotz harter Budgetansagen in der Beliebtheit immer noch weit vor seinen Vizekanzler Andreas Babler – und das, wo er doch stets betont, die Österreicher mit Mehrwertsteuersenkung, Mietpreis- und Spritpreisbremse zu entlasten. So viel Engagement für den kleinen Mann – das muss doch für ein „Sehr gut“ reichen, oder?

Das finale Zeugnis gibt‘s am letzten Schultag
Die – anonyme – Abstimmung läuft bis zum Donnerstag, 9. Juli. Haben Sie alle Noten vergeben, können Sie laufend mit den Durchschnittsbewertungen der „Krone“-User vergleichen. Am Freitag, dem letzten Schultag, „verteilt“ die „Krone“ dann das Endergebnis an die Politik.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
04.07.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
166.819 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
128.069 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
119.686 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1059 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
916 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
583 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Mehr Innenpolitik
Stimmen Sie ab!
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
Geheimer Lautsprecher
Todesmarsch von „Star Wars“ störte AfD-Parteitag
Krone Plus Logo
Vater-Sohn-Gespräch
Karim und Magdi El-Gawhary: „Wir sind wie Brüder“
Putins Heimatstadt
Heftiger Drohnenangriff trifft Sankt Petersburg
Konfusion in Parteien
Spitals-Debatte: Rot gegen Rot, Vize gegen Kanzler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf