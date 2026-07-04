Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung

Stichwort sparen: Da schafft es der rote Finanzminister Markus Marterbauer das Kunststück, trotz harter Budgetansagen in der Beliebtheit immer noch weit vor seinen Vizekanzler Andreas Babler – und das, wo er doch stets betont, die Österreicher mit Mehrwertsteuersenkung, Mietpreis- und Spritpreisbremse zu entlasten. So viel Engagement für den kleinen Mann – das muss doch für ein „Sehr gut“ reichen, oder?