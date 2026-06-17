Orientierungslauf: Training für Kopf und Körper

Karte, Kompass und Bewegung: Ein Orientierungslauf fordert nicht nur die Muskeln, sondern zeitgleich auch das Gehirn. Warum die Sportart als regelrechter Gesundheitsbooster gilt und wie das europäische Projekt COMPASS ihre Vorteile nun digital für alle Altersgruppen niederschwellig nutzbar machen will.
Der auch als Orienteering bezeichnete Orientierungslauf gehört zu den wenigen Sportarten, die gleichzeitig physische sowie psychische Ressourcen fordern. Während die Sportler durch Wälder, Parks oder urbane Räume laufen, müssen sie Karten lesen, Routen planen und innerhalb kürzester Zeit Entscheidungen treffen. Genau diese Verbindung aus körperlicher Aktivität und geistiger Herausforderung macht Orientierungsläufe zu einer Sportart mit außergewöhnlichem und oft unterschätztem gesundheitlichem Potenzial.
Die körperlichen Vorteile sind vielfältig. Regelmäßiger Orientierungslauf stärkt das Herz-Kreislauf-System, verbessert die Ausdauer und fördert die allgemeine Fitness. Durch das Laufen auf wechselnden Untergründen werden zudem Koordination, Gleichgewicht und Beweglichkeit trainiert. Anders als beim klassischen Joggen reagieren die Sportler ständig auf ihre Umgebung und passen ihre Bewegungen an unterschiedliche Geländebedingungen an. Dadurch werden zahlreiche Muskelgruppen aktiviert und die Körperwahrnehmung geschult.
Doch Orientierungslauf trainiert nicht nur den Körper. Auch das Gehirn profitiert von den vielfältigen Anforderungen. Karten müssen interpretiert, Entfernungen eingeschätzt und mögliche Routen miteinander verglichen werden. Gleichzeitig gilt es, sich die eigene Position im Gelände bewusst zu machen und die richtige Entscheidung für den nächsten Streckenabschnitt zu treffen. Aufmerksamkeit, Konzentration, räumliches Denken und Gedächtnis werden dadurch kontinuierlich gefordert.
Studien deuten darauf hin, dass gerade die Kombination aus körperlicher und kognitiver Beanspruchung besonders wertvoll für die Gesundheit sein kann.
Assoz. Prof. Dr. Peter Gröpel, Sportpsychologe
Bild: Peter Gröpel
Wirkung auf mehreren Ebenen
Wissenschaftler sprechen bei solchen Aktivitäten häufig von einem Dual-Task-Training – einer gleichzeitigen Beanspruchung von körperlichen und kognitiven Fähigkeiten. „Studien deuten darauf hin, dass gerade diese Kombination besonders wertvoll für die Gesundheit sein kann“, betont Assoz. Prof. Dr. Peter Gröpel, Leiter der Sportpsychologie am Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften Wien. Körperliche Aktivität fördert die Durchblutung des Gehirns und unterstützt verschiedene biologische Prozesse, die mit Lernen und Gedächtnis in Verbindung stehen. Werden gleichzeitig geistige Herausforderungen bewältigt, können diese Effekte zusätzlich verstärkt werden.
Davon profitieren Menschen aller Altersgruppen. Kinder und Jugendliche entwickeln beim Orientierungslauf wichtige Kompetenzen wie Problemlösungsfähigkeit, räumliches Vorstellungsvermögen und selbstständiges Denken. Erwachsene finden in der Sportart einen Ausgleich zu häufig sitzenden und stressgeprägten Arbeitsalltagen. Für ältere Menschen wiederum bietet Orientierungslauf die Möglichkeit, körperliche Fitness und geistige Leistungsfähigkeit gleichermaßen zu erhalten. Experten sehen darin einen vielversprechenden Ansatz, um altersbedingten Einschränkungen vorzubeugen und die Selbstständigkeit im Alltag länger zu bewahren.
Neben den gesundheitlichen Effekten spielt auch das Naturerlebnis eine wichtige Rolle. Orientierungsläufe finden häufig in Wäldern, Parks oder anderen naturnahen Umgebungen statt. Bewegung an der frischen Luft wird seit Jahren mit einer besseren psychischen Gesundheit, reduziertem Stress und höherem Wohlbefinden in Verbindung gebracht. Orientierungslauf vereint somit mehrere Faktoren, die als wichtige Bausteine eines gesunden Lebensstils gelten.
Innovationen auf dem Vormarsch
Obwohl Orientierungslauf auf eine lange Tradition zurückblickt, entwickelt sich die Sportart stetig weiter. Auch die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, Training und Organisation einfacher, attraktiver und zugänglicher zu gestalten. Moderne Smartphones verfügen über leistungsfähige GPS-Technologien, digitale Karten und zahlreiche interaktive Funktionen, die sich sinnvoll in Orientierungslauf-Angebote integrieren lassen.
Digitale Lösungen ermöglichen es beispielsweise, Strecken schnell zu planen, Ergebnisse automatisch auszuwerten oder Trainingsprogramme individuell anzupassen. Gleichzeitig können Teilnehmer ihre Fortschritte dokumentieren und sich durch spielerische Elemente zusätzlich motivieren lassen. Gerade für Schulen, Vereine und Gesundheitseinrichtungen entstehen dadurch neue Möglichkeiten, Orientierungslauf unkompliziert in bestehende Bewegungsprogramme zu integrieren.
Wichtig ist dabei, dass die Technologie nicht die eigentliche Sportart ersetzt. Im Gegenteil: Digitale Werkzeuge dienen als Unterstützung, um mehr Menschen für Bewegung, Naturerlebnis und geistige Herausforderungen zu begeistern. Die Digitalisierung wird damit zum Türöffner für eine Sportart, deren gesundheitliche Potenziale bislang oft unterschätzt wurden.
„COMPASS“ weist den Weg
Genau diesen Ansatz verfolgt das europäische Projekt COMPASS. Die Abkürzung steht für „Creative Orienteering Model for Physical Activity and Sports in Society“. Fünf europäische Partner arbeiten gemeinsam daran, Orientierungslauf als Instrument der Gesundheitsförderung weiterzuentwickeln und durch digitale Technologien einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen.
Für Interessierte Trainer, Lehrer oder Sportler findet am Donnerstag, 25.06.2026, ein kostenloser Workshop am Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport in Wien statt.
Kernstück des von der EU finanzierten Projekts ist die Entwicklung der COMPASS-App. Sie stellt digitalisierte Orientierungslauf-Trainings für Trainerinnen und Trainer, Lehrkräfte sowie Trainingstherapeuten bereit. Nutzer können auf vorbereitete Programme zugreifen oder eigene Übungen und Routen erstellen. Dadurch wird Orientierungslauf flexibel einsetzbar und kann leichter in Schulen, Kliniken oder Freizeiteinrichtungen integriert werden.
Das Projekt verfolgt dabei einen wissenschaftlich fundierten Ansatz. Die entwickelten Programme basieren auf aktuellen Erkenntnissen der Kognitionswissenschaft und sollen gezielt die positiven Effekte des Orientierungslaufs auf körperliche und geistige Gesundheit nutzen. Schüler sollen in ihrer kognitiven Entwicklung unterstützt werden, während ältere Erwachsene dabei profitieren können, altersbedingten körperlichen und geistigen Veränderungen entgegenzuwirken.
Darüber hinaus untersucht COMPASS die gesundheitlichen Auswirkungen des Orientierungslaufs wissenschaftlich. Die Projektpartner vergleichen unter anderem die Gesundheit älterer Orientierungsläufer mit jener ihrer Altersgenossen in der Allgemeinbevölkerung und testen die entwickelten Programme in Schulen, Kliniken und weiteren Einrichtungen. Ergänzt wird das Angebot durch interaktive Funktionen und Gamification-Elemente, die die Motivation der Nutzer langfristig fördern sollen.
„COMPASS zeigt damit beispielhaft, wie sich traditionelle Sportarten und moderne Technologien sinnvoll verbinden lassen“, fasst der Sportpsychologe zusammen. Die App macht Orientierungslauf leichter zugänglich, ohne dessen Kern zu verändern: die einzigartige Verbindung von Bewegung und Denken. In einer Zeit, in der Bewegungsmangel und kognitive Belastungen zu den großen Herausforderungen unserer Gesellschaft gehören, könnte genau darin ein wichtiger Schlüssel für mehr Gesundheit liegen
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