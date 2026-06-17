Orientierungslauf: Training für Kopf und Körper

Wirkung auf mehreren Ebenen

Wissenschaftler sprechen bei solchen Aktivitäten häufig von einem Dual-Task-Training – einer gleichzeitigen Beanspruchung von körperlichen und kognitiven Fähigkeiten. „Studien deuten darauf hin, dass gerade diese Kombination besonders wertvoll für die Gesundheit sein kann“, betont Assoz. Prof. Dr. Peter Gröpel, Leiter der Sportpsychologie am Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften Wien. Körperliche Aktivität fördert die Durchblutung des Gehirns und unterstützt verschiedene biologische Prozesse, die mit Lernen und Gedächtnis in Verbindung stehen. Werden gleichzeitig geistige Herausforderungen bewältigt, können diese Effekte zusätzlich verstärkt werden.