Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los

Nach einem Event soll für einen Kommunalpolitiker die Heimfahrt nicht nach Plan verlaufen sein.
Nach Norbert Hofer gibt es offenbar einen weiteren – wenn auch weniger prominenten – burgenländischen Politiker, der in die Alko-Falle getappt ist. Thomas Polzer ist SPÖ-Vizebürgermeister in Kohfidisch und parlamentarischer Mitarbeiter. Vor Kurzem soll auch ihm von der Polizei der Führerschein abgenommen worden sein. Die genauen Details sind nicht bekannt. Dem Vernehmen nach soll er im Vorfeld eine Feier zur Ende der Sportsaison in Oberwart besucht haben. Nach dem Event trat er wieder die Heimreise mit dem Auto an.
Autofahrer verständigten Einsatzkräfte
Doch die Fahrt verlief anscheinend nicht so, wie ursprünglich geplant. Im Kreuzungsbereich der Bundesstraße sollen nachkommende Autofahrer dann ein mitten auf der Fahrbahn abgestelltes Fahrzeug bemerkt haben, am Steuer desselben soll sich Polzer befunden haben. Die vorbeifahrenden Wagenlenker verständigten daraufhin die Einsatzkräfte, welche sich rasch an Ort und Stelle begaben. Die Polizisten sollen den Vizebürgermeister schließlich aus dem Schlaf gerissen haben. Ein durchgeführter Alkomattest soll einen Alkoholisierungsgrad von mehr als einem Promille ergeben haben. Polzer musste den Führerschein abgeben.
Der Kommunalpolitiker war am Freitag bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Konsequenzen gefordert
Zuletzt hatte die Alko-Fahrt des Freiheitlichen Norbert Hofer für Wirbel gesorgt. Erst am gestrigen Freitag forderten die Neos erneut Konsequenzen für den ehemaligen Klubchef und Ex-Verkehrsminister: „Worauf will die FPÖ denn noch warten?“
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