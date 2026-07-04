Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los

Nach Norbert Hofer gibt es offenbar einen weiteren – wenn auch weniger prominenten – burgenländischen Politiker, der in die Alko-Falle getappt ist. Thomas Polzer ist SPÖ-Vizebürgermeister in Kohfidisch und parlamentarischer Mitarbeiter. Vor Kurzem soll auch ihm von der Polizei der Führerschein abgenommen worden sein. Die genauen Details sind nicht bekannt. Dem Vernehmen nach soll er im Vorfeld eine Feier zur Ende der Sportsaison in Oberwart besucht haben. Nach dem Event trat er wieder die Heimreise mit dem Auto an.