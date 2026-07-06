Herzogin Sophie begeistert mit neuer Trendfrisur

Sommer, Sonne – neuer Style! Sophie, Herzogin von Edinburgh, macht derzeit Prinzessin Kate echte Konkurrenz. Die Ehefrau von Prinz Edward präsentierte jetzt nämlich ihre neue Frisur – und sorgt mit ihrem lässigen, Haarschnitt für große Begeisterung bei den Royal-Fans.
Ende letzter Woche waren eigentlich alle Blicke auf Lady Louise Windsor gerichtet. Die Tochter von Prinz Edward und Herzogin Sophie feierte nämlich ihren Uni-Abschluss an der renommierten University of St Andrews.
Mit dabei waren natürlich auch ihre Eltern, die nicht nur kamen, um zu gratulieren, sondern auch vor Stolz fast platzten.
Sophie trägt Trend-Frisur
Doch was in der Aufregung um den Studien-Erfolg der 22-Jährigen fast unentdeckt blieb, sorgte schon beim nächsten Termin von Louise und ihrer Mama Sophie, nämlich der Präsentation des Duke of Edinburgh‘s Gold Award in Schottland, für jede Menge Aufsehen.
Die Herzogin von Edinburgh hatte sich nämlich still und heimlich eine neue Frisur stehen lassen und dafür einige Zentimeter ihrer blonden Mähne geopfert.
Denn während Sophie Ende Juni beim Order of the Garter Service im Buckingham-Palast noch Locken trug, die ihr bis zu den Schulterblättern reichten, lässt sie sich jetzt einen modischen Bob stehen.
Auch Zendaya und Co. tragen Bob!
Eine überraschende Veränderung, wie britische Medien jubelten. Denn so kurz wie jetzt hat die 61-Jährige ihre blonden Haare seit fast 15 Jahren nicht mehr getragen! Zuletzt ließ sich die damalige Gräfin von Wessex im Juli 2011 beim Empfang vor der Hochzeit von Zara und Mike Tindall eine kinnlange Bob-Frisur stehen.
Und nicht nur das: Herzogin Sophie liegt mit ihrem neuen Styling auch absolut im Trend. Denn der Bob hat sich auch in Hollywood in den letzten Monaten zur absoluten Lieblingsfrisur vieler Stars gemausert. Zendaya trägt ihn ebenso wie Selena Gomez, Naomi Watts oder Emma Stone.
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