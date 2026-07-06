Angriff in Spital: Patient tötet Zimmergenossen

Sprecher des Klinikums: „Es gab keine Waffe“

Zwischen den beiden Patienten kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung. Der Jüngere habe den Älteren mit einem unbekannten Gegenstand tödlich am Oberkörper verletzt. Dem Vivantes-Sprecher zufolge könnte dies mit einer zerbrochenen Tasse geschehen sein, die gefunden wurde. „Es gab keine Waffe“, sagte er. Patienten werden bei der Einlieferung zum Eigen- und Fremdschutz durchsucht.