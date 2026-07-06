Personal unter Schock
Angriff in Spital: Patient tötet Zimmergenossen
In einem Krankenhaus in Berlin ist es am Sonntagabend zu einer blutigen Attacke gekommen. Ein Patient soll einem Zimmergenossen nach einem Streit mit einem unbekannten Gegenstand Verletzungen zugefügt haben. Das Opfer (65) starb noch am Tatort.
Der Angriff ereignete sich am Sonntagabend kurz vor Mitternacht in der psychiatrischen Abteilung des Vivantes Klinikums Neukölln. Bei dem Opfer handelt es sich einem Sprecher zufolge um einen 65-jährigen Mann.
Der mutmaßliche Täter (26) ist demnach erst wenige Stunden zuvor mit der Diagnose Psychose eingeliefert worden. Er sei festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.
Sprecher des Klinikums: „Es gab keine Waffe“
Zwischen den beiden Patienten kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung. Der Jüngere habe den Älteren mit einem unbekannten Gegenstand tödlich am Oberkörper verletzt. Dem Vivantes-Sprecher zufolge könnte dies mit einer zerbrochenen Tasse geschehen sein, die gefunden wurde. „Es gab keine Waffe“, sagte er. Patienten werden bei der Einlieferung zum Eigen- und Fremdschutz durchsucht.
Es gab keine Waffe.
Ein Sprecher des Vivantes Klinikums Neukölln
Personal steht unter Schock
Das Personal stehe unter Schock, sagte der Vivantes-Sprecher weiter. Es werde von Psychologen betreut. Ein Reanimationsteam, das direkt vor Ort gewesen sei, habe nichts mehr tun können.
Die Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Fälle wie dieser, bei denen ein Patient einen anderen in einer psychiatrischen Klinik tötet, sind extrem selten.
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